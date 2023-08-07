周末新盤錄10宗　嘉里緹外2.4億沽　創九龍區分層戶新高

市場聚焦長實（1113）油塘新盤親海駅II，周末一手新盤僅錄10宗成交個案。綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（5日、6日）兩日共錄得約10宗一手成交，與上周持平。其中，嘉里建設（0683）畢架山緹外一伙四房分層單位，以2.4億元沽出，創九龍區分層戶新高。



嘉里建設旗下、位於畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，最新透過招標形式售出2座5層B室分層大宅。單位屬四房四套間隔，實用面積4,354平方呎，新近以2.4億元連2個車位沽出，平均呎價5.5萬元，售價創今年九龍區分層戶新高。根據資料，「緹外」自去年10月推出以來共售出3伙單位，每伙均成交過2億元，涉及金額逾7.38億元。

鰂魚涌THE HOLBORN連沽3伙 吸金逾1800萬

另外，恒地（0012）旗下鰂魚涌現樓新盤THE HOLBORN，兩日連沽3伙，吸金逾1,800萬元。其中一伙B座21層B6單位以635.2萬元售出，實用面積為255平方呎，屬一房間隔，平均呎價24,910元。

同系位於啟德的Henley Park亦錄得1宗成交，涉及為1B座26樓L室，實用面積384平方呎，成交價為803.7萬元，平均呎價20,929元。