油塘親海駅II加推244伙　周六首輪發售626伙　折實均價1.48萬

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II 公佈銷售安排，將於周六（12日）展開首輪銷售，盡推標準單位626伙，折實平均呎價14,868元。項目將於星期四（10日）晚上8時截票。



長實執行董事趙國雄表示，落實本周六盡推標準單位626伙。長實營業部首席經理郭子威表示，首輪銷售將設A、Ｂ兩組，並以抽籤形式發售，每位入票人士最多可購買4伙單位。買家若購買任何兩伙單位或購買一伙三房單位或一間開放式單位，將會進入A組。

長實營業經理陳詠慈表示，周六發售的626伙，涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房；定價總逾46.7億元；折實售價290萬元至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。該批單位市值46.7億元。

4號價單折實均價14868元

至於，親海駅II 今日（8日）新加推的4號價單，提供244伙，折實平均呎價為14,868元。涵蓋開放式至三房戶，包捨7伙開放式、94伙一房、71伙兩房及72伙三房，實用面積210至723平方呎，價單定價359萬元至1,400.7萬元，價單呎價15,957至20,175元，折實售價294.4萬元至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。

連環推出4張價單共626伙 佔全盤單位95%

親海駅II上周公佈的首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元。及後再加2號價單共122伙，折實平均呎價15,063元。

而在昨日又再加推3號價單提供128伙，折實平均呎價14,806元。而最新加推出的4號價單244伙，折實平均呎價為14,868元。合計4張價單，合共推出626伙。親海駅II 全盤提供658伙，即周六首輪銷售已推出多達95%單位。