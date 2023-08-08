美聯：今年首7個月一、二手成交價量齊跌　料全年樓價僅升5%

年初「通關」帶來對樓市復甦的刺激或已告一段落，近期的樓市表現疲弱。美聯物業今日（8日）舉行記者會，發表未來樓市展望，並公佈的最新部署。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，目前本港樓市表現偏軟，由原先年初估計全年升10%至15%，下調至全年僅升5%，料今年樓價高峰期或已於上半年出現。



惟布少明表示，中長期仍睇好樓市，料第四季成交價及成交額會反彈。

新盤成交方面，該行年初料全年錄得1.6萬宗成交，最新下調12.5%至1.4萬宗；二手成交方面由年初的5萬宗，下調20%至4萬宗。另成交金額方面，新盤由年初的1,900億元，下調17.9%至1,560億元；二手方面由年初的4,100億元下調25.6%至3,050億元。

左：美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明、美聯物業首席分析師劉嘉輝

今年首7個月一、二手成交價量齊跌

回顧今年首7個月，新盤錄6,843宗，創10年同期次低，僅較2022年樓市升20%，較2021年及2020年各跌27及12%；二手則料錄24,400宗，僅較2022年樓市升5%，較2021年及2020年各跌40%及13%。成交金額方面，新盤為762億元亦創十年同期新低，二手料為1,860億元，創6年同期新低。

布少明亦建議政府應順「減辣」甚至撤辣以振經濟救樓市，當中包括放寬壓測助市民換樓、徹底寬免外地人來港首次置業需付三成辣稅、免除15%的新住宅印花稅、取消額外印花稅SSD。

首半年增聘700名人手 10至20間門市未有續租

未來部署方面，今年首半年已增聘700名人手，至於門市方面表示則相對保守，有10至20間門市因租金未達心目中要求，而拒絕續租，但在地段較好優越的位置亦新開設5至6間「龍頭舖」。

劉嘉輝：第三季新盤折讓或擴至10%

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，新盤價由去年第三季出現折讓，至今年第二季平均折讓幅度介乎1.2%至2.9%，除着新盤折讓價擴大，今年7月新盤折讓擴至6.7%，加上近期新盤以震撼價吸客，第三季折讓有機會擴至10%。

劉嘉輝續指，雖然特區政府為助有需要的市民上車及換樓，已於7月再度放寬按揭成數，惟對物業交投的刺激遠遜於2022年公佈的「財爺Plan」。

據資料顯示，去年年財爺 PLAN 公布後一個月的35屋苑成交量，較公布前一個 月高出約18.4%。反觀，上月放寬按揭成數公布後一個月，35屋苑成交量不升反跌約13.9%，反映放寬措施對樓市的刺激作用非常有限。值得留意，過去一個月35屋苑成交宗數僅149宗，比起去年「財爺Plan」公布後一個月296宗，大幅減少一半。