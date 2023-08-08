美聯：7月山頂南區錄6宗豪宅買賣　涉資18億按月升2.26倍

山頂及南區於7月份在扣除內部轉讓成交後，全月市場共錄得約6宗買賣，較6月份的低位僅2宗回升約2倍，合共涉及金額約18億元，按月升2.26倍。另外，當中涉及4宗為逾億元的超級豪宅成交，反映不少豪宅買家亦開始在市場物色及吸納物業。



美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，洋房交易佔約4宗，成交金額約17.26億元，佔全月成交額約96%。按金額劃分，涉及4宗為逾億元交易，較6月份僅2宗亦多出1倍。

加列山道洋房9億沽 呎價12.65萬

另外，根據市場資料，7月份錄得加列山道單號洋房以約9億元成交，折合實用呎價約為12.65萬元。而和福道11至21號亦錄得2宗單號洋房成交，成交價均約為2.8億元，呎價約逾7.93萬元。至於深水灣道39號雙號洋房則約約2.66億元成交，呎價約9.05萬元。上述成交顯示已陸續有豪宅買家在市場調整之際，積極吸納優質及超級豪宅物業作為長線持有。

方富義指出，雖然7月錄得的成交量較6月有所回升，但仍與5月份錄得約9宗為低，而預計短期內山頂南區交投將在低位横行，但個別優質貨源及豪端資產仍然會受到資金追捧，並以長期持有。