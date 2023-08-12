價錢戰勝一切　3萬入飛無懼水泥廠　親海駅勢即日沽清｜樓市燈神

全城矚目嘅長實（1113）油塘東源街新盤親海駅II，終於喺今日（12日）早上正式開賣，依個新盤首輪銷售收票破盡紀錄，僅僅六天就收咗超過3.8萬票，打破咗青衣灝景灣1997年7月收票約3萬票、塵封咗26年嘅收票紀錄。收票數字驚人，燈神相信今次首輪開賣都九成九「一Q清袋」。



雖然親海駅II低價開盤奏效，收票破盡紀錄，但燈神都想提一提一眾買家，區內環境暫時依然維持工業區狀況，長達400米嘅東源街，目前仍有3間混凝土廠營運中，出入時都有唔少田螺車駛過，各位買家入伙後行出行入都要小心啲。所以燈神奉勸一眾買家，唔好只係盲目追求低價入市，真係要諗清楚頂唔頂得順先簽約呀。



東源街長400米擁3間混凝土廠 橫跨街頭街尾

燈神見親海駅II收票數目咁驚人，最近特登去咗油塘行一轉，雖然臨海一帶開始轉型，有全新住宅屋苑落成，但目前工業區環境依然有待改善。油塘工業區一帶早係1998年獲城規會改劃作綜合發展區，不過經歷咗漫長嘅25年，長約400米、位處臨海嘅東源街，現時依然有3間混凝土廠營運中，分佈喺東源街6號、20號及22號，即係橫跨街頭街尾。

逾10架田螺車泊街、洗街車恒常出動

燈神喺冇戴口罩情況下，親自行晒整條東源街，的確係食咗唔少灰塵。行過一轉，整條街有超過10架田螺車，部分停泊喺街邊等候，而喺混凝土廠門口就經常有唔少田螺車出入。另外，由於灰塵太勁，不時都會有洗街車幫手清潔，所以成條街都係濕漉漉。睇怕親海駅II入伙之後，業主們路過東源街會食唔少沙塵，基本上都要「運路行」。

親海駅II正門位置正向東源街 田螺車必經之路

可以留意返，親海駅II正正位於東源街15號，至於親海駅I則位於東源街8號，兩個樓盤位置相當接近東源街6號混凝土廠附近。燈神去完樓盤現場，又再搵搵親海駅II樓書，睇返樓盤正門出入口，正正面向東源街，所以落成入伙之後，喺3間混凝土廠未遷出嘅情況下，可能一眾業主出入時都要戴下口罩擋住沙塵，否則就要硬食田螺車駛過帶起嘅沙塵！

2A座、2B座低層向海單位 同時面向東源街

由於東源街3間混凝土廠依然營運中，相信一時三刻都唔會遷走，所以預計面向東源街嘅2A座及2B座低層向海單位，會比較受影響，依方面一眾準買家就要留意一下。所以燈神認為，揀選內園泳池景單位，可能會喺一個比較好的選擇。

毗鄰PENINSULA EAST舖面佈滿灰塵

事實上，喺2016年11月入伙、位於崇耀街與東源街之間嘅屋苑PENINSULA EAST，基座部份舖位由於長期面向東源街，舖面已經佈滿灰塵，地下數個舖位亦只有一間茶餐廳承租，其他舖位一律空置。

除咗要留意東源街情況外，燈神認為準買家們都要留意一下，油塘工業區過去多年一直都喺轉型當中，多家發展商早就已經插旗，未來油塘灣一帶將會有多達超過1萬伙單位落成。喺未來海量供應、現時整體樓市滑落情況下，已經出現親海駅II率先低價開盤，如果未來供應陸續到步，區內樓價可能都會比較波動。

「價錢戰勝一切」 賣樓最重要夠平

不過今次親海駅II開價吸引，首4張價單全數626伙，折實平均呎價14,868元，喺2016年後、過去7年市區最平新盤，相信一眾買家心態都係「價錢戰勝一切」，基本上以上環境因素、未來區內供應情況，此兩大考慮都未必可以阻礙到一眾買家入市決心，否則就唔會出現收超過3.8萬票嘅全新紀錄！以目前市況嚟睇，睇嚟發展商要成功賣樓，最重要元素就係要「平！平！平！」。