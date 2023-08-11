親海駅II準買家放棄抽籤　漏夜轉陣570萬搶購新葵芳花園｜多圖

油塘新盤親海駅II狂收逾3.8萬票，有入票準買家眼見抽中機會渺茫、入手無望，在該新盤未開賣的情況下，即時轉投二手市場。有代理指，新葵芳花園一伙兩房戶獲新盤客睇中，隨即漏夜帶票睇樓，最終以570萬元成交，成交呎價13,734元。



美聯物業市務經理陳偉健表示，上述單位為新葵芳花園E座高層2室，實用面積415平方呎，兩房間隔，折合實用呎價13,734元。

原業主去年5月曾叫價680萬元，新近終獲買家議價570萬元成交，換言之單位放盤逾一年，大劈110萬元或16.1%沽出。

↓↓新葵芳花園E座高層戶↓↓

擔憂油塘新盤競爭激烈 漏夜帶票成交

據了解，買家原本居住深水埗，上星期已經對該單位有興趣，不過睇樓後保持觀望。後來該名買家決定入票抽親海駅II，惟昨夜得知新盤成「票王」，收票超過3萬票，有感中簽機會不大而隨即放棄。

該名買家同時恐防未來數天其他新盤向隅客會回流二手市場，為免單位被捷足先登，即漏夜帶票翻睇，最終成功買入單位。

據知，原業主於2009年06月以190萬元買入單位，持貨14年，是次轉手帳面獲利380萬元。