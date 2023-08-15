中資萊蒙近聯和墟地申放寬地積比、高限20%　伙數增一成至1898伙

據城規會資料，中資萊蒙國際（3688）就粉嶺丈量約份第51約多個地段及毗連政府土地，申請放寬地積比率及建築物高度限制20%，新方案將提供1,898伙，較舊方案提供1,707伙大幅提升逾一成，預計可容納約5,125人入住。



項目同時亦申請提供一所120個宿位的安老院舍、一個長者鄰舍中心及一個100個私家車車位的公眾停車場。



據資料顯示，該地盤面積約14.24萬平方呎，當中政府土地佔3.189萬平方呎。申請人要求將住用地積比率，以及建築物高度限制略為放寬20%，至於申請地盤的總地積比率限制將因而由5.18倍放寬至6.18倍。

車位數目大增70%至593個

原先舊方案提供73.95萬平方呎住宅樓面，而新申請調整方案後，增加15.6%住宅樓面至85.46萬平方呎；另由原先擬建5幢不多於31層住宅大廈，樓層增至每層不多於37層。至於車位則由349個增至593個，增加70%或244個。

申請人指出，略為放寬建築物高度限制以採用「組裝合成」建築法，及略為放寬地積率及建築物高度限制，於園境、視覺、交通、環境、空氣流通、排水、排污和供水方面技術上可行，並不會帶來不可克服的問題 。