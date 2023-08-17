建期付款成趨勢、樓花按揭沒落　港鐵：導致延遲確認項目利潤

撰文：蔡偉南
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過去數年政府接連推出「林鄭PLAN」、「波叔PLAN」，以至在今年7月份推出放寬按揭等措施，協助市民置業。相關措施推出成功為市民以高成數按揭上車買入現樓單位，不過對於銷售樓花的發展商構成影響，將導致延遲確認項目利潤的情況。其中港鐵（0066）近日公佈中期業績內提及，越來越多物業買家不再選擇衡平法按揭（樓花按揭），令該公司延遲確認物業發展項目的利潤。

未來一年招標4000伙新盤

港鐵於上周四（10日）公佈截至6月底止中期業績，業績報告提及，預計未來12個月為約4,000個單位招標，當中包括首先推出東涌東站第一期項目，其他項目正在籌備中。同時正為「港島南岸」第3期、「日出康城」第12期及第13期、天榮站、何文田站第一期及油塘通風樓項目申請預售樓花同意書。

港鐵：物業買家非採用衡平法按揭

不過港鐵指出，留意到越來越多物業買家選擇分期付款，而非採用衡平法按揭，情況將延遲確認物業發展項目的利潤。又指會視乎建築及銷售進度，以及物業買家所選的付款方式，該公司預期於2023年下半年為「日出康城」第十一期的利潤繼續入帳。然而，按照目前的建築及銷售進度，港鐵預期不會於2023年就「港島南岸」第四期或何文田站第二期的利潤入帳。

上述所指的衡平法按揭（Equitable Mortgage，行內簡稱EM），是為配合樓花買賣的按揭，應用於樓花期內尚未建成，又或未取得入伙紙/滿意紙的樓盤。若樓盤建成並獲發入伙紙後，衡平法按揭便需轉為法定押記（Legal Charge）。

港鐵指買家選擇分期付款，而非採用衡平法按揭，情況將延遲確認物業發展項目的利潤。（港鐵業績報告）

建期付款成大趨勢　買家待現樓入伙才做按揭

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指出，上述所指的意思是目前普遍買家採用建期付款付款辦法，即待樓花期完結、樓盤入伙時，買家才申請現樓按揭。他指出，近年愈來愈多置業人士採用建期付款辦法，因政府近年接連推出「林鄭PLAN」、「波叔PLAN」等措施，以協助上車人士，惟相關措施只適用於現樓物業，所以近年樓花按揭個案進一步減少。

舉例說，近日銷情理想的油塘新盤親海駅II，該盤即日沽清全數626伙，當中有多達557伙的買家採用建期付款辦法，佔比高達89%。至於採用即供付款辦法則只有23伙，佔比約3.7%。其餘則有46伙三房買家採用「呼吸PLAN」

經絡按揭轉介曹德明指，用即供付款辦法對賣方最為有利，能夠即時鎖定利潤。（資料圖片）

對於港鐵指相關情況會令該公司延遲確認物業發展項目的利潤曹德明認為，相關延遲只是時間上的問題，對發展商的實際利潤不會構造太大影響，僅可能只會造成利息成本輕微上升。

樓價急挫新盤買家或撻訂　即供對賣方最有利

不過需要留意，他指出，近年部份買家選用建期付款辦法入市，但由於近年樓價出現下滑情況，個別買家或會放棄入市撻訂離場，因此或會影響賣方利潤。

他又指出，雖然賣方有權向撻訂買家追收差價，不過需待單位重新沽出，而且追收過程或較漫長，亦未必順利。因此，若一般買家採用即供付款辦法，對賣方最為有利，能夠即時鎖定利潤。

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