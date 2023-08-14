親海駅I原價加推料吸向隅客　代理料其他發展商跟隨「平價策略」

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II於周六（12日）即日沽清全數626伙。發展商今日隨即推出親海駅I，首張價單50伙，首批折實平均呎價15,250元，較親海駅II的首批折實均價14,997元，高出約1.68%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預計，親海駅II的向隅客會轉投一期，很大機會同樣「1Q清袋」。從二期的銷售情況也反映長實是次平價策略奏效，預計其他發展商也會跟上，而且折扣價格需高達15至20%才有承接力。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（李明珠攝）

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，親海駅I較第二期項目坐擁更前排位置及優質景觀，計及上述因素屬原價加推，料首批單位可全數沽清，延續項目第二期的銷售佳績。他又預計，親海駅日後落成後呎租可達40元水平，回報率超過3厘，相信會繼續吸引不少投資客捧場，料投資者佔比約4成。

8月新盤成交量料達1500宗

新盤持續以低價策略出擊，布少明相信有望帶動8月一手成交量達到1,500宗水平，較7月大升。二手市場方面，個別業主亦選擇面對現實，擴大議價幅度，相信亦吸引部分向隅客流至二手市場選購心儀物業，刺激本月二手成交增至2,800宗水平。