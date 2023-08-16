凱柏峰III開價首批130伙　均價1.69萬較2期平7.8%　入場費497萬

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城11期D 凱柏峰III，今日（16日）公布首張價單，提供130伙，折實平均呎價16,938元，較去年凱柏峰II 首批平7.8%。今張價單入場單位為3A座10樓E室，屬開放式單位，實用面積283平方呎，折實售價496.74萬元，折實呎價17,553元。



首批130伙 涵蓋開放式至三房

首批130伙戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中開放式佔6伙、一房佔42伙、兩房佔76伙、三房佔6伙。價單售價584.4萬至1,474.9萬元，價單呎價由18,469元至21,494元，以最高折扣15%計，折實售價由496.74萬至1,253.66萬元，折實呎價由15,699元至18,270元。首批以價單總值約11.3億元。

左起：嘉華温偉明、信置田兆源、招商局置地黃競源。（李明珠攝）

信置田兆源：設三種付款方法 提供15%折扣

信和置業執行董事田兆源表示，為方便專才入市，是次項目將會推出三種付款方法，當中最高折扣的為即供付款計劃，提供15%折扣。另外若買家選用長成交期的付款方式，將會享有最高4.5%現金回贈。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，是次項目售價貼住二手樓價去訂，價格對香港人來說負擔不太大，現時為置業最好時機。加上預計息口走勢向下，而項目為樓花期，相信到正式收樓時息口會更加吸引。

入場開放式折實496.74萬起

當中，入場單位3A座10樓E室，屬開放式單位，實用面積283平方呎，折實售價496.74萬元，折實呎價17,553元；一房入場為3A座10樓C單位，實用面積340平方呎，折實售價596.87萬元，折實呎價17,555元；兩房入場為3B座10樓E單位，實用面積452平方呎，折實售價709.58萬元 ，折實呎價15,699元，該單位同為最低呎價單位。

首批較去年凱柏峰II平7.8%

至於同系凱柏峰II 於去年7月推出首張價單138伙，折實平均呎價18,378元，折實入場636.88萬元起，屬一房間隔；而凱柏峰I 於去年6月推出首張價單約128伙，折實平均呎價17,888元，折實入場619.5萬元起，屬一房間隔。換言之，今期較凱柏峰III的折實平均呎價較去年凱柏峰II 首批平7.8%。

凱柏峰III提供644伙單位，包括49伙開放式、240伙一房、240兩房、49伙兩房連儲物室及48伙三房一套及18伙特色單位，屬日出康城項目首次推出開放式單位。 至於凱柏峰 I及 II 則自開售以來累沽逾610伙，套現約53億元。