美聯：8月平均每宗一手成交額僅700萬　按月挫38%、創一年新低

美聯物業房地產數據資料顯示，8月短短13日一手成交量已錄753宗，已超越7月全月約624宗，並創3個月新高；然而，期內涉及的一手成交金額僅約53億元，與7月全月約71億元仍相差約2成半。因此，8月首13日平均每宗一手成交金額僅約702萬元，比起7月平均約1,137萬元大跌約38%，創自去年8月後的一年新低。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，8月首13日平均每宗一手成交金額大跌，主要因油塘大型新盤以震撼低價推出；反觀，7月平均每宗一手金額高達1,130多萬元，正正是由於上月有較多的豪宅個案；在此消彼長下，8月平均一手金額按月顯著下跌。

每月平均每宗一手成交金額。

8月400萬或以下一手成交量 較7月全月高逾6倍

若將8月首13日一手成交量按金額劃分，當中細價物業表現突出，400萬元或以下錄85宗，比起7月全月高出超過6倍；逾400萬至600萬元亦急升約1.35倍，錄273宗。

換言之，單以600萬元或以下個案合計，已錄358宗，即佔同期整體一手成交量753宗接近48%；反觀，8月首13日逾2,000萬元一手僅錄12宗，與7月全月59宗仍相差接近8成，另逾1,000萬至2,000萬元亦相差約35.7%。