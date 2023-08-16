油塘新盤平爆價開售　同區曦臺三房勁蝕26%　原業主帳蝕373萬離場

長實（1113）油塘東源街項目親海駅II以「平爆價」開售，拖累鄰近地區二手買賣成交價。而與親海駅有「一街之隔」、入伙近3年的曦臺，有原業主年初以1,480萬元叫價放盤，見近日同區低價開售，多次減價至1,050萬元沽出，累減430萬元沽貨。原業主料帳蝕373萬元離場。



市場消息指，是次成交單位為油塘曦臺第1座高層A室，實用面積628平方呎，屬三房間隔，望開揚海景。原業主於今年初以1,480萬元叫價放盤，因應市況減220萬元至1,260萬元，及後見同區新盤低價開售，再度減價210萬至1,050萬元沽出，累減430萬元或29%，成交呎價為16,720元。

2020年5月買入價1423萬

原業主於2020年5月以約1,423萬元買入上述單位，持貨三年帳面蝕373萬元，單位期內貶值26%，料為屋苑落成至今最大蝕讓金額成交。

曦臺。（資料圖片）

成交呎價比親海駅II高12.5%沽

親海駅II於上周六（12日）展開首輪銷售，盡推626伙，即日全數沽清，項目單位折實平均呎價14,868元。若以親海駅II首輪銷售626伙平均實用呎價作計算，上述單位平均實用呎價為16,720元，則比親海駅II貴約12.5%沽。