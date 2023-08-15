仲量聯行：次季亞太區商業房產下跌17%　香港僅錄7億美元重挫76%

由於全球經濟持續存在不確定性，投資者在作出資本部署上保持謹慎。仲量聯行數據顯示，2023年第二季度的亞太區房地產投資下跌17%至268億美元。而香港情況更為惡劣，次季投資額僅7億美元，按年大跌76%，本港物流及工業和生活領域雖然表現較強勁，但因寫字樓、零售及酒店領域的大幅萎縮而被抵銷。



仲量聯行指出，在利率高企下，市場投資情緒疲軟，導致交易金額減少。香港次季投資額按年大跌76%，僅約7億美元。而中國內地第二季度的投資額達到47億美元，按年亦下降20%，主要由於疫後經濟復甦乏力，機構投資者紛紛轉向另其他投資領域。

亞太區次季商廈成交額102億美元 12年新低

據該行數據顯示，與過往季度相，第二季度大部分交易均以較窄的買賣價差成交，表明賣方普遍願意降低要價以滿足買家要求。儘管資產重新定價對總回報帶來壓力，但由於租金增長強勁和估值穩定，仲量聯行認為各地區和行業仍有望實現資本升值。

由於中國內地、香港、新加坡和澳洲的投資活動低迷，亞太區第二季度的寫字樓成交額僅得102億美元，為2011年以來低位。

香港次季商業房地產投資額按年大跌76%，僅約7億美元。（蔡偉南攝）

日本交投額增34% 涉71億美元

仲量聯行的分析顯示，日本逆勢而行，維持亞太區最活躍的市場，第二季度交投活動達到 71億美元，按年增長34%。另一方面，GIC及豐樹物流信託分別收購兩項大型投資組合，可見海外投資者對工業資產的興趣較大。

韓國錄得交易額57億美元，按年下降20%，由於金融市場挑戰及國內退休基金流動性問題持續所致。澳洲的交投活動錄得31億美元，按年下降36%，因債務成本上升和通脹升溫導致商業房地產投資市場放緩所致。機構投資者亦將資金重新分配至工業和生活領域。

新加坡的投資額在第二季度下降59%至15億美元，其中一項重要的工業投資組合交易及商業園區貿易佔大部分的投資額。

持續受加息影響 下半年商業投資交投疲弱

仲量聯行亞太區資本市場行政總裁 Stuart Crow 表示，亞太區第二季度的交投活動仍然低迷，因為投資者作出決策時會權衡宏觀環境不確定性和利率波動的影響。儘管季度交投量預計將有所放緩，但與客戶的互動顯示投資情緒正面，而重新定價壓力和買賣價差縮小等因素在中期內有望提振投資活動。

仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，本港第二季商業地產市場受到加息影響，雖然市場預期利率將逐步穩定下來，但與過往期間相比仍然偏高,影響投資者的投資意欲。該行預計，今年下半年各商業投資領域的表現將會參差不齊，而零售物業和具有增值潜力的領域表現將較其他物業領域優勝。