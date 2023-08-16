凱柏峰III設現金回贈　長成交期付款辦法、折實價較即供更平

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城11期D 凱柏峰III，今日（16日）公布首張價單，提供130伙，折實平均呎價16,938元。當中兩項成交期較長的付款辦法，罕有地較成交期最短的「120天付款計劃」，實際上提供更多優惠折扣。



據首張價單資料顯示，是次凱柏峰III提供3種付款方式，當中包括5%折扣優惠的「120天付款計劃」、4%折扣優惠的「200天人才付款計劃」，以及3%折扣優惠「建築期人才付款計劃」，除上述三種付款方式外，發展商又提供不同合共10%折扣優惠。故如買家採用上述該三種付款方式，分別最高能獲得15%、14%、13%。

3項付款辦法折扣15%、14%、13%

不過條款亦提到，若選用「200天人才付款計劃」或「建築期人才付款計劃」，能額外再獲得成交價的4.5%現金回贈。換言之，雖然另外兩個付款方式的折扣比率較即供低，卻能獲得更高的現金回贈優惠。

「200天人才付款計劃」入市成本最低

以是次入場單位第3A座10樓E室為例，價單定價584.4萬元、呎價20,650元，如採「120天付款計劃」減去15%折扣計，折實價496.74萬元、折實呎價17,553元。

如採用「200天人才付款計劃」減去最高14%折扣、再計及4.5%現金回贈，單位折實售價為479.97萬元、折實呎價16,960元；而若以「建築期人才付款法」減去最高13%折扣、再計4.5%回贈，單位折實售價則為485.55萬元、折實呎價17,157元。

由此可見，「200天人才價」、「建築期人才價」，相對120天即供折實價，分別低3.4%和2.3%，而採用「200天人才付款計劃」的入市成本最低。