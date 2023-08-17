新盤平賣拖累二手　元朗本月交投挫兩成　御景園造價創6年半新低

一手市場接連有新盤劈價平賣，令二手市場交投淡靜，大多業主需以蝕讓價或低價吸客。有元朗區代理表示，該區本月暫錄約26宗二手買賣成交，較上月同期下跌19%。當中，御景園兩房累劈150萬元，造價創逾6年半新低。同區朗城滙也有兩房業主持貨4年半，需帳蝕34萬元離場。



朗城滙兩房4年半帳蝕34萬

中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次成交為朗城滙2座低層A室，實用面積487平方呎，屬兩房間隔，單位最初以765萬元叫價放盤，及後累減35萬元或約5%，以730萬元沽出，成交呎價14,990元。

原業主於2019年1月以約764萬元一手買入單位，持貨逾4年半，是次轉手帳面蝕約34萬元，單位期內貶值約4.5%。

朗城滙兩房4年半帳蝕34萬元。

御景園兩房劈150萬 造價創逾6年半新低

至於，另一沽價單位為御景園2座中層F室，實用面積468平方呎，屬兩房間隔，單位最初以600萬元叫價放盤，終累減150萬元或25%，以450萬元沽出，呎價9,615元，造價屬屋苑2017年1月後逾6年半新低。

原業主於1997年10月以約281.6萬元買入單位，持貨26年，仍大幅獲利約168.4萬元離場，單位升值約60%。