五星級的家只需百萬人仔？　碧桂園劈價賣樓、代理閉翳｜樓市燈神

燈神近期成日收到AA（代理）電話推銷大灣區樓盤，雖然燈神對融入大灣區冇乜興趣，但估唔到由細聽到大嘅龍頭內房碧桂園近期都出事，面臨爆煲邊緣，而咁啱喺噚晚夜，碧桂園（2007）竟然連藍籌地位都冇埋，真係估你唔到。



內房連環爆煲，碧桂園陷入債務危機，喺目前資金緊張、負債高企情況下，其實碧桂園一早已經開始劈價賣樓，燈神隨便上網Search，就已經搵到一大堆碧桂園劈價盤，一眾代理仲要大大隻字寫上「7折拋售」、「大減價、大劈價」。燈神建議香港一眾想返去大灣區買樓退休嘅碧桂園粉絲，暫時都係忍一忍手先，買咗依個「五星級的家」可能都有啲隱憂呀。



碧桂園過去多年以「給您一個五星級的家」為目標。

高峰期一年銷售金額5706億人民幣

過去樓市大升市時，唔少內地房企一年賣樓銷售額閒閒地都過千億，而碧桂園貴為內房龍頭，喺2020年權益合同銷售金額更高達約5,706.6億元（人民幣，下同），為歷來高峰，粗略計算，平均每個月銷售額高達約475億元，已經高過唔少港資發展商一年賣樓收益。

近3個月每月銷售額低於200億

不過好景不常，今年2023年首7個月，碧桂園集團合同銷售額只喺大約1,408.3億元，而單月銷售額已連續三個月低於200億元，似乎反映銷售數字已經高峰已過。

碧桂園中山樓盤鳳凰城近期低價推售，網上有代理直言「碧桂園又出嚟攪事」。（Youtube截圖）

代理網上銷售「碧桂園又出嚟攪事」

其實過去兩年碧桂園已經感受到壓力，網絡上有唔少地產代理都不諱言以「大減價」、「7折拋售」等字眼，去推銷碧桂園內地樓盤。近期就有碧桂園旗下中山樓盤鳳凰城，有大灣區代理行喺今年6月份介紹依個樓盤，片中代理更直言「碧桂園又出嚟攪事」，原因無他，因為樓盤價單相當平，每平方米售價係約7,000元（人民幣）起，如果折合為港元呎價，即每呎售價大約700港元，依個呎價水平，基本上喺香港根本買唔到任何嘢。

就以近期屯門公屋山景邨一伙兩房戶比較，實用面積490平方呎，未補地價成交價180萬元，呎價都要3,673港元。反映內地房產售價相當低水，而更加係來自龍頭內房出品。

↓中山樓盤鳳凰城近年不時劈價↓

惠州全海景盤十里銀灘滯銷

至於碧桂園另一個樓盤惠州十里銀灘，雖然環境靚到爆，坐擁全海景，但其實早喺上年5月份已經滯銷，當時已經要減價劈價賣樓，當時有代理仲特登推出「香港專場」，話要益下香港客。

睇返代理賣樓資料，十里銀灘一個面積逾千呎嘅三房兩廳單位，本來叫價127萬元（人民幣），但當時為求吸客，已經大劈價至107萬元，減幅高達約16%。

內房專注「保交樓」 傳代理暫時冇佣收

另外燈神亦有聽聞，由於多間內房企業出現財政困難，部分代理嘅佣金亦都凍過水，相信喺中央要求「保交樓」情況下，內房企業將會把所有資源放喺完成樓盤之上，而代理們的佣金收入自自然然就會放到最後，今舖真係「有汗出、冇糧出！陰功！」。

↓惠州十里銀灘↓