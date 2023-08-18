中環街市活化兩周年　商舖出租率達100%　累計人流逾2600萬

由市建局持有、華懋集團負責管理及營運的中環街市於昨日（17日）舉行活化兩周年慶典開幕禮。華懋指兩年來已吸引超過2,600萬人次，而過去半年較去年同期人流升超過八成。現時街市内商舖出租率為100%，比去年同期上升兩成。



蔡宏興：每12個港人，就有1個到過中環街市

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，現時街市内所有商舖已經全部租出，出租率達100%，比去年同期升兩成。而當中九成以上店鋪為本地中小企，有近100個本地初創品牌及香港老字號落戶營運，65%為零售店舖、35%屬餐飲業。而過去半年亦有超過70家商戶進駐及商戶續租，佔整體租戶八成，銷售額比上年同期上升近五成。

人流方面，蔡宏興指自本港與內地通關後，中環街市今年1至7月人流較去年同期升八成，自兩年前重塑以來更超過2,600萬參觀人次。他形容：「每12個香港人就有1個到過中環街市」。

市建局韋志成：將活化保育九龍城街市

市區重建局行政總監韋志成先生表示，是次項目十分成功，未來會考慮將此種活化保育概念傳承到其他市區更新的項目上如九龍城街市，會與團隊設計如何幫助商舖渡過過渡期同時保留地方特色。