直擊輕奢風百萬豪裝單位　內地客「意頭價」36888元租128WATERLOO

二手市場雖疲弱，惟市區租務市場趨活躍。何文田窩打老道入伙一年的單幢樓128 WATERLOO，一伙百萬超靚豪裝兩房戶，獲內地客以36,888元承租，單位回報率約2.8厘。



美聯物業分行首席高級營業經理任征表示，是次成交為何文田窩打老道128 WATERLOO低層G室，實用面積535平方呎，屬兩房連儲物房間隔，擁百萬超靚豪裝修。據悉，單位原叫租3.8萬，經過一輪議價，終減價1,112元，至「意頭價」36,888元租出，呎租約69元。

↓↓128 WATERLOO低層G室↓↓

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內地客睇中百萬超靚豪裝

據放盤圖片所見，單位內櫳闊落，以輕奢風設計，外接露台可望閞揚景，同時設有假天花燈槽且室內整體採光度足。至於新租客為內地人，因鍾情項目樓齡新且質素高，租盤稀少，及有百萬超靚豪裝，故睇樓一次即決定承租。

據悉，業主於2020年以1,601.6萬元購入，以是次租金水平計，回報率約2.8厘。任征補充， 128 WATEbRLOO目前只有一個放租盤，屬低層A單位，實用面積556平方呎，以3.4萬元叫租。