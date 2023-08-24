慈父300萬首期買生日禮物畀愛女　新葵芳花園兩房跌穿五球｜多相

二手市場繼續以減價盤作主導，新葵芳花園兩房近日再度錄得一宗低於500萬元成交，為三年內第二次。新買家見女兒臨近生日，資助首期300萬元，以495萬元買入兩房單位作生日禮物給予「意外驚喜」。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，是次成交單位為新葵芳花園A座低層4室，實用面積400平方呎，屬兩房間隔，可遠望新都會景。原業主於今月14日叫價560萬元放盤，大約一星期後減價至530萬元，最終新近以495萬元易手，累減65萬元，或11.6%。

長線投資者睇淡後市止賺離場

據了解，原業主為長線投資者，認為後市有下行風險，在不睇好樓市及買家誠意十足情況下，以低估價賣出單位止賺離場，成交呎價12,375元。

↓↓新葵芳花園A座低層4室↓↓

+ 6

低估價4至11.6%

原業主於2009年12月以189萬元買入上述單位，持貨14年大賺306萬元離場。據中銀網上銀行估價，上述單位估價為560萬元，而恒生估價則為516萬元。即最新成交價較估價低4%至11.6%。

翻查資料，新葵芳花園兩房單位上一次跌穿500萬元成交要追溯到本年2月，該次成交為新葵芳花園A座低層5室，實用面積同為400平方呎，屬兩房間隔，呎價12,375元，為三年內首兩次跌穿500萬元成交。

慈父加預算入市買「禮物」 幫畀近300萬首期

許偉業透露，新買家見女兒生日漸近，故想入市買入一伙單位予女兒作生日禮物作「意外驚喜」。早前睇中葵芳閣一伙單位出價490萬元洽購，但遭業主婉拒。再度睇盤下，睇中新葵芳花園兩房單位，見原業主減價幅度較大，故大膽還價至485萬相約會面，在一番議價成功在女兒生日當天買入單位作禮物。

許偉業表示，新買家原本預算只有450萬至460萬元，是次成交已經屬「加碼」買入單位。新買家當初睇中的葵芳閣亦最終以498萬元成交，指葵芳閣與新葵芳花園地理位置相約，新買家反而「買遲咗，買平咗」。據悉，慈父為女兒支付近300萬元首期，其後供款就由女兒負責。