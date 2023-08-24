磁帶大王陳秉志劈價求售　蝕放中環中心35個車位　總值1.8億

資深投資者「磁帶大王」陳秉志早於2017年參與購入中環中心的交易，近年亦一直沽出其持有的寫字樓單位。近日有市場消息指，陳秉志擁有的35個中環中心車位減價求售，總市值大約1.8億元。



陳秉志早年夥多位投資者以402億元購入中環中心超過7成樓面，當中陳秉志持有7層，按當時比例每層平均可以配售8個車位，股東分貨時車位成本價介乎500萬元至600萬元。

B2層車位叫價468萬 料蝕15%

根據價單顯示，目前陳秉志放售的35個車位售價介乎438萬至550萬元，車位分佈於中環中心B1至B3層。當中減價幅度最大的車位為B2層的P2033車位，當時買入價為550萬元，現時以468萬元放售，減幅達82萬元，蝕幅約15%。

而減幅最少的車位為B1層的5個車位，買入價皆為600萬元，現叫價550萬元，減幅達50萬元，或8.3%。

4年前同廈車位成交價760萬 貴絕全港

資料顯示，2019年10月份，資深投資者「物流張」張順宜以760萬元沽出B1層一個車位，貴絕全港。

2021年6.74億沽25樓全層 當時指正部署換貨

翻查資料，陳秉志近年一直沽出中環中心持有的層數，早於2021年頭沽出39樓先前拆售餘下的5伙單位，套現3.79億元；同年7月，以減價13%的情況下，以6.74億元沽出中環中心25層，成交呎價約2.7萬元。