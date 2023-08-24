嘉湖山莊三房呎價險守8000元　創今年新低　代理︰買家成功撈底

天水圍嘉湖山莊三房戶在上周守住呎價8,100元關，不過近日呎價進一步下試至8,000元水平，該屋苑一伙三房單位新近以510萬元易手，呎價僅8,032元。



中原地產區域營業經理文家輝表示，是次成交單位為嘉湖山莊景湖居4座中層A室，實用面積為635平方呎，屬三房套房間隔，外望開揚園景。原業主於今年7月中以610萬元叫價放盤，短時間後減至590萬元，昨日（23日）再度調低至530萬元，經議價後以510萬元易手，呎價8,032元，呎價險守8,000元，創屋苑今年新低。

2011年4月買入價274萬

原業主於2011年4月以274萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利236萬元，單位期內升值約86%，是次成交屬止賺沽出。

單位外望樓景。（代理提供）

睇樓半年「暫時成功撈底入市」

新買家為外區上車客，半年前已開始睇樓，心儀嘉湖山莊三房戶間隔實用，眼見半年間三房單位造價由600多萬元回落至500餘萬元，呎價相當吸引，見上述單位附帶雅致裝修，業主願意再減價20萬元，故即時落訂成交。

文家輝再指，是次成交單位屬今年三房最低價成交，目前市場上嘉湖山莊三房放盤量亦不多，售價比上述成交單位更吸引的放盤暫時未見。他預料將來一段時間內，未必會有較高質素的三房單位再度放盤，「見底就未知係唔係，但暫時算成功撈底入市」。