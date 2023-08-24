旺角納米樓千望周日賣21伙　全盤最細151呎特色戶、呎價逼近3萬

遠洋集團（3377）旗下旺角千望新近修訂價單及銷售安排，將於本周日（27日）以價單形式發售11個標準單位及10個特色單位，共21伙。入場單位為9樓D室，扣除最高優惠後，折實售價為433.6萬元，折實呎價22,466元。



千望將於本周日推出發售21伙，戶型涵蓋開放式及一房間隔，個別特色單位則會設有工作平台。售價最低標準戶為9樓D單位，實用面積193平方呎，屬開放式間隔，價單售價為 542萬元，扣除最高折扣20%，折實價433.6萬元，折實呎價22,466元。

全盤最細151呎連96呎天台 折實價442萬

至於項目最細單位亦推出發售，為3樓C室連平台特色戶，實用面積151平方呎，屬開放式間隔，連96平方呎平台，價單售價552.9萬元，扣除最高折扣20%，折實售價442.32萬元，折實呎價29,293元。

旺角千望3樓C室連平台特色戶，實用面積151平方呎，連96平方呎平台。以實用面積計，為全盤最細單位。（樓書資料）

項目累沽62伙 套現逾3.5億

遠洋集團銷售及市場事務總監張詩韻表示，項目開售以來累售62伙，成交金額逾3.55億元，平均成交呎價近約2.4萬元。項目現時已完成交樓程序，會所設施亦已投入服務，開放予住客使用。 張詩韻亦指，是次推售將推出全新付款方式，特別增設90天及150天現金付款計劃以及其他額外優惠等，最高折扣高達24%。

納米開則 全盤合共83伙

遠洋集團旗下旺角舊樓重建項目千望（UPTIFY）全盤合共83伙，位於旺角煙廠街31號。據樓書資料，該盤戶型包括開放式及一房間隔，實用面積由151至319平方呎。項目最細一伙為3樓C室，實用面積151平方呎，設有96平方呎平台。至於最大單位為11樓至12樓的A室，實用面積319平方呎。