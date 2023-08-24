傲玟下周招標15伙　傳大型銀行拒做按揭　代理提醒或需FULL PAY

原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，早前遭債主代表接管，由接管人以現樓形式進行銷售。該盤今日突擊公佈全新一張銷售安排，該盤將分兩階段招標15伙。有代理行向準買家發出提示，表示如銀行未有批出按揭貨款或全額的按揭貸款，準買家須運用個人資金支付全數樓款（FULL PAY）完成交易。



首階段8月28日至9月11日，第二階段為9月12日至10月11日，可供發售單位包括2座A及B室，以及6座A、C及D室，包括9伙三房及6伙兩房戶，實用面積878至1,425平方呎。

雖然發展商早前指出，樓盤餘下單位的銷售不會被早前債務影響，不過部分大型銀行取態審慎，無意為上述樓盤的買家承做按揭，有意買入該盤的買家需留意相關情況，如未能承做按揭，或需要FULL PAY全數樓價。

代理行提醒如未獲批按揭 買家需運用個人資金支付全數

據市場消息，有代理行提醒準買家要自行了解及清楚解決按揭情況，甚至未來需要FULL PAY全數樓價。又指如銀行未有批出按揭貨款或全額的按揭貸款，準買家須運用個人資金支付全數樓款完成交易；本公司建議準買家需於簽訂入標前直接向銀行及財務公司或發展商查詢按揭及貸款條款。本公司不會就此作出任何保證。

另外，值得留意，傲玟全盤提供401伙，惟目前尚餘約380伙待售，市值逾百億元，假若大型銀行未能為樓盤提供按揭服務，相信該盤難以去貨套現。