Liza姐汪明荃入市　斥七球增購九龍灣工廈美羅中心

汪明荃 （Liza姐） 再入市增持工廈物業！資料顯示，汪明荃最新斥資700萬元買入九龍灣工廈美羅中心一個單位，呎價近萬元，為該廈近5年新高水平。據悉，汪明荃為美羅中心業主，本身已經持有大廈多個物業，是次為再度增持。



資料顯示，上述成交個案為九龍灣臨興街美羅中心2期11樓5室，面積約710平方呎，在8月14日以700萬元沽出，成交呎價9,859元。單位新買家為汪明荃（ELIZABETH），即為著名藝人Liza姐。至於原業主在1998年以142萬元購入該單位，持貨約25年帳賺約558萬元。

持有同廈多個物業 呎價「愈買愈貴」

據了解，汪明荃為美羅中心業主之一，在該廈持有多個單位，如在2010年以518萬元購入一對相連單位，及後在2014年又以420萬元購入另一個單位。至於在2022年初以635萬元再度增持，計及最新買入的單位，汪明荃已累積斥資2,273萬元買入美羅中心一籃子物業。

汪明荃十分鍾情美羅中心工廈，13年前她首度買入該廈工廈時，呎價僅3,132元，直至本月買入的單位，成交呎價已升至9,859元，反映她「愈買愈貴」。