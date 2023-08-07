信和集團活化近百萬呎工廈　租金較傳統工廈高30%

信和集團於九龍東的工廈租務提供13個物業，樓面面積合共208萬平方呎。自2018年至今，集團先後完成三幢觀塘工廈活化，分別為泛亞中心、富登中心以及利登中心，面積合計31萬平方呎。至於樓面面積達22萬平方呎的威登中心則預計明年內完成活化。



信和集團資產管理董事蔡碧林表示，活化工廈吸引多元化租戶，舊式工廈經活化後，受惠於其用途廣泛富彈性，租戶更見多元化，吸引不同類型的初創企業，例如是攀石中心、瑜伽中心、舞蹈中心、影樓等租用。

蔡碧林又指集團銳意引入健康消閒和餐廳食肆租戶。她指，為了建立多元化的生活平台，除了提供裝修配套予寫字樓租戶外，集團亦致力引入健康生活工作室、醫療保健中心以及不同類型食肆，以給租戶帶來工作與生活平衡，如在觀塘引入走健康路線的西餐廳，又在沙田石門引入健身美容及中醫保健中心。

信和集團資產管理董事蔡碧林（左）。

活化工廈佔集團整體工廈租務27%

信和集團旗下工廈租務共提供超過30個物業組合，合共涉及近360萬平方呎，已完成及將會完成活化工廈佔整體物業組合27%，合共提供96萬平方呎樓面。活化工廈租金比一般傳統工廈租金高出30%。

此外，信和集團指，集團今年完成了沙田石門企業中心活化工程，大廈面積共43萬平方呎，除傳統商業寫字樓租戶外，亦吸引了不同類型的租戶加盟，例如是區內需要的民生設施和醫療保健中心；最近亦獲年青KOL青睞，進駐開設舞蹈和瑜伽工作坊。