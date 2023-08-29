樓價連跌3個月　中原：若欠利好消息、第4季消耗樓價僅餘2.6%升幅

差估署公布最新樓價指數，7月份報343.4點，按月跌1.12%，是8個月以來最大單月跌幅，指數連跌3個月，累跌3.05%，今年首7個月指數升幅收窄至約2.6%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，若缺乏利好消息或政策刺激，僅餘的2.6%樓價升幅將於第四季被消耗，全年樓價無升跌。



中原陳永傑表示，今年首季香港與內地恢復通關，樓市出現反彈，惜復常效力不似預期，經濟上升乏力，內房相繼爆雷，股樓皆跌。而左右香港樓價其中最重要因素的美國息口，去年至今已加息11次，聯儲局官員近日亦不斷發表繼續加息的言論，香港樓市受美國息口直接衝擊，料將持續受壓。

陳永傑：股樓皆跌經濟有隱憂

他指，內地為免經濟情況惡化，已削減股市印花稅，惟對港股效用不大，昨日港股只升174點。內地部份城市亦相繼推出「認房不認貸」政策救樓市，陳永傑指，港府亦是適當時候考慮救經濟措施，現時股樓皆跌，為整體經濟帶來隱憂，影響市民消費信心，相信只要及時搞好經濟，股樓回升，消費市場才可得以回復。

陳永傑相信若缺乏利好消息或政策刺激，僅餘的2.6%樓價升幅將於第四季被消耗，全年樓價無升跌。

陳永傑指，受惠於年初通關、引入專才計劃，以及海外學生急於開學前租樓，令租金被搶高。

通關、專才帶動 租金連升6個月

樓價雖跌，但租金卻在政策支持下連升6個月。差估署公布7月份租金指數183.2點，按月升1%，連升6個月，累升5.4%。陳永傑指，受惠於年初通關，以及引入專才計劃，為香港住宅帶來大量住屋需求，加上7月為暑假租賃旺季，海外學生急於開學前租樓，亦令租金被搶高。