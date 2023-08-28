荃灣油柑頭首置地流標　甯漢豪：不應指責政府不降價

僅接獲一份標書的「港人首次置業」項目、位於荃灣油柑頭的住宅地皮流標收場，最終地皮獲房協承接發展。發展局局長甯漢豪今日（28日）出席活動時表示，地皮屬首置用地當中含有資助成分，故由交由房協接手有其合理性，而房屋局及房協亦會繼續商討後續安排。



另外，她亦指，一幅地皮能否成功賣出當中涉及多種因素，除要符合政府底價外，亦包括發展商對地皮的興趣、發展前景，以及其自身投資策略等，不應因地皮流標，而指責政府不肯降地價。

發展局局長甯漢豪。

地盤面積52.3萬呎 料建不得少於1940伙

早前地皮截標後，有測量師已認為，入標反應稍遜於預期，估計與地皮發展限制多及欠靈活性有關，又指發展商反應超冷淡，料投標價亦會較保守，會有流標風險。最終，地皮亦如市場預期流標收場。

上述荃灣油柑頭住宅地皮，地盤面積約523,926平方呎，指定作私人住宅用途，鄰近大型屋苑麗城花園，背山面海，因位處地勢較高，料日後或有單位可望藍巴勒海峽海景。項目最高樓面面積1,046,280平方呎，綜合市場資訊，該地皮估值介乎約23億元至41.9億元，每呎樓面地價由2,200至4,000元。

該地皮屬推行「港人首次置業」（「首置」）項目，住宅單位總數不得少於1,940伙，全部住宅單位須為「首置」單位。而且相關樓面不包括將由買方按照賣地條件所興建的設有50個名額的展能中心暨50個宿位的嚴重弱智人士宿舍。