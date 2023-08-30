宏安黃大仙鳴鳳街新盤命名PHOENEXT薈鳴　提供230伙單位

宏安地產（1243）旗下黃大仙鳴鳳街28號住宅項目，今日（30日）正式命名為薈鳴PHOENEXT，該盤提供230伙單位，屬集團「The met.」系列旗下精品住宅品牌。



預計關鍵日期2025年4月

宏安地產執行董事程德韻表示，薈鳴為單幢式樓宇，樓高23層，提供230伙單位。戶型涵蓋開放式至兩房單位，並設20個特色天台及地下單位。項目最快下週五前公佈樓書，9月內正式推售，樓盤預計關鍵日期為2025年4月30日。定價方面會參考近期市區新盤及過往「The met」系列。

黃大仙飛鳳街、觀塘定業街項目明年推出

程德韻又指，「The met」系列樓盤遍佈港九，系列旗下目前已有11個項目，而是次鳴鳳街項目則為東九龍區首個新盤。她透露，系列於東九龍未來還有2個項目，包括黃大仙飛鳳街及觀塘定業街。三個項目總共提供超過600伙單位，預計於明年推出。另外，宏安旗下的薄扶林項目Mount Pokfulam將會於本年第四季開放參觀。

2021年8月底價8.05億統一鳴鳳街業權

資料顯示，宏安地產在2021年8月以底價8.05億元統一黃大仙鳴鳳街26至48號物業業權，即上述薈鳴PHOENEXT的地盤位置，當時宏安地產行政總裁鄧灝康透露項目，提供約230伙住宅單位及基座附有商舖，總投資額約13億元。

2022年2月再統一飛鳳街舊樓

此外，在2022年2月份，宏安地產亦透過強制拍賣，以底價2.57億元統一黃大仙飛鳳街31至41號舊樓業權以興建住宅項目，並將連同旁邊的飛鳳街45號地皮及周邊地盤合併重建，總投資額約14億元，同樣屬「the met.」精品住宅系列。