五球買三房筍盤？　一手業主睇淡樓市　荃灣海濱花園490萬沽

新盤持續以低價推售，二手市場購買力流失，有一手業主見樓市情況不樂觀，以低市價沽出單位套現，轉為租樓住。是次低價易手的單位為荃灣海濱花園一伙三房戶，以不足500萬元沽出，創下今年同類單位新低。



中原地產營業經理黃騰達表示，是次成交單位為荃灣海濱花園1座低層C室，實用面積497平方呎，屬三房間隔，望內園景。

1987年一手買入價僅39萬 升值11.5倍

原業主為一手業主，見目前樓市情況不景氣、新盤不斷以低價出售，見單位目前止賺空間較大，加上認為息口短期內未有回落趨勢，即以低市價505萬元放盤，放盤不足半個月新近以490萬元成交，累減15萬元，呎價9,859元。

據了解，原業主屬一手業主，早於1987年以約39.18萬元買入單位，持貨36年，帳面獲利約450.82萬元離場，單位期內升值11.5倍。

荃灣海濱花園。

500萬買荃灣市中心三房筍盤？

新買家為同區換樓客，覓盤大約一星期，見上述單位價格吸引，擁企理裝修，加上附近配套完善，故買入單位自用。

黃騰達再指，上述成交屬低市價成交，海濱花園三房單位於今個月共錄得5宗成交，平均呎價大約1.1萬元，而是次成交開價時呎價已經是1.01萬元，到實際成交呎價更為9,859元，比今個月平均成交呎價低10%。另指，荃灣市中心400萬至500萬元放盤的放盤中鮮有三房單位，大部份為兩房單位，因此是次成交單位屬「筍盤」。