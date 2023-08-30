中原轉虧為盈　半年佣金51億大增21%　施俊嶸：不宜過份睇淡後市

中原集團今日（30日）宣布，集團今年上半年業務成功轉虧為盈，佣金收益51.73億元，較去年同期增長21%，當中中原香港佣金收益19.19億元，稅後盈利1.6億元。



中原表示，今年上半年中原地產香港不論於成交宗數、金額、佣金收益上均錄得理想增長。單在上半年促成一二手買賣共8,621宗，較去年同期升14%。

中原香港佣金收益稅後盈利1.6億

銷售金額方面，上半年一二手市場的買賣銷售金額達844.65億元，較去年同期升10.6%。另上半年香港佣金收益達19.19億元，較去年同期增加26%，料稅後盈利1.6億元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2023年中原地產於規模及網絡營銷上皆進行了優化，今年市場佔有率上錄得可觀的增長。今年中原地產於二手住宅市場的市佔率更創下有紀錄以來歷史新高，於成交金額上的市佔率更高逾32%；在一手市場上，今年一手市佔率高逾37%。

中原施俊嶸：市場剛性需求不減 對後市不宜過份睇淡

中原集團行政總裁施俊嶸表示，今年經濟及社會逐步復常，上半年整體樓市較去年有所改善，第一季樓價快速反彈，雖然第二季整體成交量下跌，但市場剛性需求不減，部份買家對後市較為觀望，待後市明朗化後，相信購買力會陸續釋放，對後市不宜過份睇淡。

他又指，近期發展商紛減價吸客，且成效顯著，8月份一手成交已突破一千宗，相信一手成交轉旺有助帶動市場整體氣氛。今年上半年中原市佔率錄得不俗升幅，公司於資訊科技及大數據上，將繼續投放資源，為市場提供充分的樓市數據，同時協助營業員提供更專業的置業建議。