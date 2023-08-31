資深投資者黎永滔夥Owl Square Group推服務式住宅　意向月租2萬

美聯商業資本市場團隊表示，服務式公寓營運商Owl Square Group與地產投資者黎永滔，首階段合作推出灣仔皇后大道東服務式住宅項目，涉及19伙單位，意向月租2萬元至2.8萬元。



黎永滔表示，因應現時市況，集團進一步增加及優化集團內住屋項目之比重，並重新釐定集團內各住宅項目的市場定位，進一步滿足住屋市場需求。首階段計劃涉及灣仔皇后大道東100至102號項目，招商工作預計九月中開始。項目總銷售樓面積為1.05萬平方呎，現時已可提供19伙連裝修單位出租。

美聯商業資本市場團隊發言人馮成冬表示，黎永滔先生為香港本地老牌房地產投資者，涉獵範圍十分廣泛。黎永滔先生手上亦持有多間物業，美聯物業是次促成與Owl Square Group合作，希望可以為黎永滔先生提供專業的房地產意見，幫助其住宅物業增值。

另指，灣仔皇后大道東項目將會是兩間公司首階段合作，未來將會推出更多合作住宅項目，針對不同客源，包括內地學生、來港專才，以及旅客等等。

黎永滔：首階段計劃涉及灣仔皇后大道東100至102號項目

美聯商業資本市場團隊發言人馮成冬表示，面對目前高息環境，本地房地產市場已出現結構性改變，房地產投資者須重新配置物業組合，轉型從而提升回報及資產價值。 另一方面，受惠於政府各項「搶人才」計劃以及大量內地生來港，料對住屋方案的需求都大大提升。