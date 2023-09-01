荃灣海之戀業主移民急放盤　持貨5年帳蝕400萬　夠買油塘全新盤

二手市場疲弱，荃灣海之戀有業主因移民急放盤，放盤半年累劈250萬元或10%，以2,250萬元沽出，持貨5年帳蝕400萬元，夠買油塘全新盤一伙細單位。



美聯物業荃灣高級營業經理石家誠表示 ，是次成交為荃灣海之戀5A座高層A室，實用面積1,163平方呎，屬四房間隔。原業主因需移民急放盤 ，單位最初於今年2月以2,500萬元叫價放盤，及後直至最近兩星期開始逐步降價。

單位最終放盤半年，累劈250萬元或10%，以2,250萬元沽出。至於，新買家為同區租客，因鍾情上述單位屬海之戀高層，兼可望開揚全汀九海景，故決定由租轉買。

↓↓海之戀5A座高層A室↓↓

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持貨5年帳蝕400萬 夠買油塘全新盤

據知，原業主於2018年6月以2,655.3萬元買入，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓約400萬元，單位期內貶值逾15%。石家誠補充，目前海之戀四房同類單位有20個放盤，當中最平放盤為2A座低層B室，意向價約2,200萬元。

參考近期長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅I，其中一房折實入場費約385.8萬元，實用面積288平方呎。換言之，上述單位蝕幅足以購買一伙全新盤。