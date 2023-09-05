親海駅II 五百呎迷你複式戶首錄撻訂個案

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II錄得兩宗撻訂個案，單位均為實用面積約500平方呎的迷你複式戶，料兩名買家損失訂金共逾86萬元。



天台複式戶買家料損手42.4萬

涉及單位包括親海駅II 3座6樓及7樓Sky Villa A1室，實用面積522平方呎，為兩房複式設計，附設天台，單位原於8月26日以848.2萬元沽出，折合呎價16,145元。惟近日資料顯示，簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已棄購，估計買家損失等同售價5%訂金，即約42.4萬元。

親海駅II 3座6樓及7樓Sky Villa A1室。

花園複式戶同日亦錄撻訂 料損失訂金44萬

此外，另一伙為親海駅II 3座3樓及5樓Garden Villa B1室，實用面積522平方呎，屬兩房複式間隔，附設花園，原於8月26日以878.9萬元售出，折合呎價17,200元。惟近日資料顯示，簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家已棄購，估計買家損失等同售價5%訂金，即約44萬元。

複式戶發售當日首1小時全數沽清

親海駅II項目於8月26日發售餘下的35伙單位，其中28伙複式戶於1個小時全數獲認購登記。該28伙複式戶折實售價798萬元起，折實呎價由15,616元起。

↓3座6樓至7樓連天台複式戶圖則↓