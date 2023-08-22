親海駅II 周六ALL IN餘下35伙　28伙複式戶、4伙天台特色戶首登場

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II落實於本周六（26日）盡推親海駅II 餘下單位涉及35伙，當中包括28伙「雙親雙愛」複式特色戶，以及4伙分層連天台特色戶，以及3伙早前撻訂的單位。當中，複式特色戶折實平均呎價16,599元。



長實執行董事趙國雄表示，由於過往親海駅I和親海駅II的銷情十分理想，所以對是次開售充滿信心。對於親海駅II出現3個撻訂單位，他表示長實希望幫助市民上車的初心不變，3個單位將會原價售出。

複式戶買家享優先權認購車位

長實營業經理陳詠慈表示，是次開售包括全部28伙複式戶及4伙分層特色單位，並會連同之前3伙已撻訂的單位推出，合共35伙單位，開售日為本周六上午11時。項目今日下午4時開始接受認購登記，於本周五下午3時截止，另所有購入複式單位的買家均能享有優先認購車位的權利。

連花園複式戶入場費798萬

當中，屬Garden Villa連花園複式特色戶為A1至A8室，以及B1及B8室，實用面積501至511平方呎，價單售價為973.2萬元至1,046.3萬元，呎價為19,045至20,884元，扣除最高折扣優惠後，折實售價為798萬元至858萬元，呎價為15,616至17,126元。

當中，Garden Villa入場單位為A1至A8室，折實售價劃一為798萬元，折實呎價15,616至15,928元。

天台複式戶折實最平828萬

至於，SKY Villa連天台複式特色戶為A1至A8室，以及B1及B8室，實用面積511至523平方呎，價單售價為1,009.8萬元至1,095.2萬元，呎價為19,308至21,431元，扣除最高折扣優惠後，折實售價為828萬元至898萬元，呎價為1,5832至1,7537元。

當中，SKY Villa入場單位為A1至A8室，折實售價劃一為828萬元，折實呎價15,832至16,204元。

4伙分層連天台特色單位

另外餘下4伙分層特色單位亦會全數推出，折實售價453.1萬至1,292萬元，折實呎價17,562元至17,992元。

28伙複式戶 實用面積501至523呎

資料顯示，該28伙「雙親雙愛」複式戶分別為14伙Garden Villa，以及14伙Sky Villa。當中Garden Villa，實用面積介乎501平方呎至511平方呎，其中3樓客廳及飯廳樓高3.325米，5樓主人睡房及睡房層與層之間樓高3.5米，單位設有介乎104平方呎至115平方呎花園。

另外，Sky Villa 實用面積介乎511平方呎至523平方呎，客廳、睡房層與層樓高3.5米，並設有實用面積介乎170至172平方呎天台，全部特色單位皆為兩房間隔。

首輪推售626伙全數沽清

親海駅II涉及658伙，當中首輪開售的626伙單位已經全部沽清，套現逾46.7億元，樓盤關鍵日期為2025年10月。