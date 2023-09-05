土瓜灣明雋現樓示位曝光　現代都會風格、玄關櫃增儲物空間｜多圖

佳明（1271）旗下土瓜灣項目明雋已屆現樓，今日（5日）開放四伙現樓示範單位予傳媒參觀，屬開放式及一房間隔。其中包括兩伙連裝修示範單位，以及兩伙交樓標準示範單位。發展商表示，本周六（9日）開放現樓示範單位予公眾參觀，當中有裝修示範單位亦會連傢俬出售。



採時尚現代都會風格

當中兩伙連裝修示範單位，其中為11樓A室，實用面積232平方呎，屬開放式設計。客飯廳方正實用，單位入口設有特大玄關櫃，提供更多收納空間，另單位佈置採時尚現代都會風格，並運用溫暖大地色系作為主調，客飯廳整體貫徹採用淺色設計，並配以少量金屬裝飾提升和諧感。

另客飯廳可擺放多用途變形梳化床，沙發側旁放置木製圓形小茶几，另一旁亦放置胡桃木色電視櫃。 廚房為開放式設計，並旁放置圓形餐椅及金色掛鏡，採用花瓶加以點綴，浴室有窗，可增加採光及空氣對流，並設特大雙面鏡櫃。

↓↓明雋11樓A室連裝修示範單位↓↓

+ 5

門口入口位置有玄關櫃

至於11樓B室，實用面積259平方呎，屬於一房連開放式廚房間隔，全屋佈置採用典雅米色系作主調，在門口入口位置有玄關櫃。長方形的客飯廳以玻璃趟門設計連接露台，單位客飯廳擺放一張自然色系梳化。

睡房以灰色及原木為主調，設玻璃窗提升採光度，雙人床側旁位置設「專屬化妝區」並放置桌子，另一邊靠牆位置擺放原木開放式高身衣櫃，廚房亦以開放式設計。

↓↓明雋11樓B室連裝修示範單位↓↓

+ 6

另設兩伙交樓標準示範單位

至於另外兩個為交樓標準示範單位，當中21樓A室屬開放式單位，實用面積232平方呎，單位客飯廳連接露台，可外望啟德體育園景及郵輪碼頭海景。開放式廚房設有櫥櫃及各類電器，而浴室亦設有明窗。

最後為21樓B室，屬一房單位，實用面積約259平方呎，連22平方呎的露台，同樣享有啟德海景。睡房呈四方形設計，設有大玻璃窗，房間內可放置一張雙人床。

↓↓明雋21樓A室交樓標準示範單位↓↓

+ 5

↓↓明雋21樓B室交樓標準示範單位↓↓

+ 1

↓↓明雋會所及外貌↓↓