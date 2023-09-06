西半山寶峰樓書曝光　提供16伙　分層單位連天台可達萬二呎？

由泛海國際（0129）、資本策略（0497） 以及德祥地產（0199）發展的西半山豪宅項目寶峰High Peak，昨日（5日）晚上上載樓書至一手住宅物業銷售資訊網。項目採用單幢式設計，樓高11層，共提供16伙，單位面積由3,775至7,263平方呎。



樓書顯示，項目單位實用面積由3,775至7,263平方呎。而一樓至7樓的單位皆採用一層兩伙設計，單位實用面積由3,773至4,143平方呎。其餘地下、8樓至10樓則採用一層一伙分層單位設計，實用面積由3,861至7,263平方呎。項目位於地庫的停車場提供16個停車位。

項目最大面積單位為8樓A室，實用面積約7,263平方呎，屬分層單位設計，單位設5間套房，以及一間書房，單位同時設有249平方呎露台及545平方呎平台。

而項目最觸目單位為10樓A室，實用面積約6,701平方呎，屬分層單位設計，同時設有5,723平方呎天台，如計及天台面積，單位可使用樓面高達12,424平方呎。單位設5間套房，一間書房，並設有私人電梯、樓梯上落天台及單位，天台另設有私人泳池。單位提供303平方呎平台，152平方呎梯屋，不設露台。