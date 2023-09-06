全港僅64幢甲廈擁ESG認證　高力：租戶認為不應貴過一般商廈10%

高力香港公佈疫情後首次香港寫字樓租戶調查，是次調查就三大方面微求了321位寫字樓租戶的意見，當中包括對未來前景的展望、擴張的意欲，以及對將可持續性作為（ESG）作為搬遷因素等三方面作出分析。對於近年愈來愈多商廈業主為大廈增值，冀商廈成為ESG認證優質商廈，高力指出，目前全港僅有64幢甲廈擁ESG認證，而租戶對綠色建築了解不太深入，租戶普遍預期擁有ESG認證的寫字樓，與普通寫字樓的租金差異不應超過10%，52%受訪者更預期獲綠建環評的物業不會導致任何租金變化。



租盤吸納量漸回復正常 需求仍不足

調查指出，有41%受訪者對未來三年的行業前景持樂觀態度，另認為香港經濟前景（43%）以及全球經濟衰退（34%）為最主要影響未來三年業務的兩項因素，地緣政治以及美國息口緊隨其後。

高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，過去三年疫情期間，租務市場一直呈負吸納量，不過目前租盤吸納量開始回到正常水平，惟新需求仍然不足。她指，始終目前環球經濟仍然疲弱，外資落戶香港數量減少，中資企業會來港參觀寫字數環境，但仍保持觀望態度。

左起︰高力香港商業物業服務主管顏慧萍，高力香港商業物業服務行政董事許永誠

銀行、IT、保險業傾向擴張展務 WFH非縮小辨公室面積因素

報告指，未來兩年最有可能擴張的行業為資訊科技業（IT）、銀行與金融以及保險業，當中56%資訊科技業受訪者表示正積極尋求擴張機會，35%的銀行與金融以及保險業受訪者表示計劃增加寫字樓面積，而保險業擴主目標主要放在鄰近商場、大型交通工具以方便兼顧內地客業務。

報告另指出，居家辦公政策（WFH）在疫情期間變得普及化，影響企業的辦公空間需求，但並非企業縮小辨公室面積的最主要因素。相反企業主要受成本優化（71%）及業主需求萎縮（55%）所影響而縮減辦公室空間。

顏慧萍表示，早前有個別銀行傳出關閉分行消息，但只是個別銀行政策，未有其他銀行跟隨，加上在縮減面積後未見員工人數有大規模減少。另有外資回流香港個案，例如瑞銀預租高鐵西九龍總站上蓋商廈最高9層，涉及25萬呎樓面。

香港僅64支甲廈擁ESG認證 租戶對綠色建築了解不太深入

政府早於8年前宣佈2050年實現零排放《香港氣候行動計劃》，研究指出，接近三分之一（29%）的寫字樓租戶表示他們將環境、社會和管治（ESG）要求視為辦公室搬遷決定性因素。

不過高力香港商業物業服務行政董事許永誠表示，一般寫字樓租戶對綠色建築了解不太深入，令他們考慮物業時可能無法準確評估綠色認證建築的價值。另指，租戶普遍預期擁有ESG認證的寫字樓與普通寫字樓的租金差異不應超過10%，52%受訪者預期獲綠建環評的物業，不會導致任何租金變化。而目前香港僅有64支甲廈擁ESG認證，而這些寫字樓擁有其獨有的價值。高力香港建議企業可與ESG顧問合作，以實現長期業務以經濟增長。

紅磡祥祺中心A座及B座甲廈。（代理相片）

東九龍空置率22%冠絕香港 惟租金已尋底

顏慧萍表示，目前香港整體寫字樓空置率仍然高企，接近15%，其中東九龍為最嚴重地區，空置率更高達22%。不過東九龍為香港目前唯一出現吸納量呈正數的地區，反映該地區租金已經成功「尋底」，甚至有調高租金成交個案。

她又指出，展望未來數年，2024年算是「喘息期」，因明年接近沒有新落成寫字樓，而2025年後落成量將會急升，該年將供應478萬呎樓面，最矚目項目必定為新地西九龍高鐵上蓋項目；另2026年將有200萬呎樓面推出，料空置率將維持高企一段時間，直到息口回落才有下行可能。

許永誠︰租金大幅度回調機會不大 長實二期僅2%預租率

許永誠表示，疫情至今已長達三年，期間寫字樓租金已經下跌近三成，認為目前租金仍然偏軟，租金水平可能在低水平橫行一段時間，但再大幅度回調的機會不大。不過以地區劃分，港島東商廈租金存在較大下行風險，主要由於中環及鄰近地區租金有所回落，令到部分原本遷往港島東的租戶將目標移至灣仔、銅鑼灣等地區。

另外，目前兩幢中環超甲廈項目︰長江集團中心二期同恒地The Henderson目前預租率分別僅為2%及27%。他解釋，長江集團中心二期因大量租戶仍在磋商合約細節，導致預租率數字偏低，而指The Henderson在目前的經濟疲弱環境下，仍有近三成預租率已經「非常唔錯」。