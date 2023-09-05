舖王鄧成波家族1.68億蝕放利園山道舖　較購入價低4000萬

雖然政府積極推動夜經濟，以刺激本地零售市道，不過在本港持有多項工商舖物業的舖王鄧成波家族，最新以蝕讓價作招徠，放售旗下位於銅鑼灣利園山道的相連舖位，意向價約1.68億元，較早年買入價約2.08億元，帳面低約19%或4,000萬元。



中原（工商舖）商舖部分區營業董事鄧銘揚表示，是次放售物業位於銅鑼灣利園山道61至73號寶榮大樓地下G及H號，建築面積合共約1,800平方呎，屬罕有相連地舖。是次叫價約1.68億元，平均呎價約9.3萬元。

銅鑼灣利園山道61至73號寶榮大樓地下G及H號。

該舖位毗鄰波斯富街及利園山道，位處多個知名潮流購物熱點如時代廣場、崇光百貨等。據了解，近期市況吹淡風，業主為增加吸引買家，不惜以意向價約1.68億元放售。資料顯示，業主早年以約2.08億元買入上述項目，若日後以意向價售出的話，粗略估算帳面需蝕讓約4,000萬元，幅度近19%。

鄰近時代廣場、崇光百貨 早年買入價2.08億

鄧氏續指，近期核心零售區舖租售氣氛熾熱，如同區霎東街OLIV基座地下至3樓巨舖連大型戶外廣告位，近月以約3億元易手。另外，銅鑼灣近年亦有多宗大額舖位成交個案，如禮頓道58至60號地舖，成交價約1.1億元，而銅鑼灣怡和街46至54號A及F舖連地庫全層及波斯富街21至27號A至D號舖、1及2樓，成交價分別為約2.1億及5.25億元。