富貴長者屋變住宅拆售　建灝地產九龍城文曜涉92伙　最快月內開售

建灝地產於2022年6月份斥資11.4億元，向舖王鄧成波家族買入的九龍城聯合道18號住宅項目（前身為「富貴長者屋」蔚盈軒），在8月份重新命名為SUTTON文曜，發展商今日（7日）公佈最新部署，項目共提供92伙，最快會於本月推售。由於樓盤屬翻新項目，所以將不會於一手住宅網上載樓書及價單。



不受限一手條例 不需上載樓書、價單

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，文曜共提供92伙單位，主打兩房套間隔，佔全盤約52%，而且所有單位都為梗廚設計，項目最快於本月推售，由於樓盤為翻新項目，不受一手條例限制，所以將不會上載樓書及價單。至於項目總投資超過12億元，當中翻新費用佔1.2億元，平均等於每個單位耗資130萬元用作翻新。

定價方面，鄭智荣指因為41校網區住宅供應較少，難以參考同區定價。在2020至2023年度同區只有約350伙單位供應，當中新盤雋睿AYTON呎價約29,800元，至於獨立屋則40,000至50,000元呎價不等。因此項目定價仍在商討當中。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣。

鄭智荣亦透露，價單提供「41名校網折扣」及「九龍塘花園城市折扣」，兩項折扣均為2%。若果業主或其親朋好友於41校網區居住或工作即可獲得「41名校網折扣」，而「九龍塘花園城市折扣」則所有客人都可享有，2項優惠可以重疊。

兩項折扣優惠共4%

SUTTON 文曜位處41傳統名校網，共提供92伙，實用面積由379平方呎至2,183平方呎，間隔涵蓋一房至四房不等。

資料顯示，聯合道18號文曜前身為舖王鄧成波家族旗下的「富貴長者屋」蔚盈軒，惟在2022年6月份以11.4億元易手予建灝地產，較鄧氏家族2017年買入價13億元，帳面蝕讓約1.6億元或12%。

↓文曜前身為「富貴長者屋」蔚盈軒↓