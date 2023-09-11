路勁屯門新盤凱和山最快日內上樓書　開放式戶最細291呎

由路勁（1098）發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目「凱和山」，今日（11日）首度開放示範單位。項目同時公佈戶型詳情，最細的開放式戶，實用面積291平方呎，樓盤樓書最快於今日（11日）內上載。



短期內公佈首張價單、涉至少兩成單位

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，項目最快今日上載樓書，本周內會開放示範單位予公眾參觀，短期內公佈首張價單，首批推出單位數量最少為兩成，即約139伙。陳健聰指，首批單位主打標準戶，暫不發售特色戶。

凱和山共設4座大樓，提供693伙。據發展商公佈的戶型資料，開放式戶佔30伙，實用面積均為291平方呎，一房戶佔174伙，實用面積介乎370至412平方呎。

全盤最大洋房3419呎

至於兩房戶佔299伙，佔全盤約43%，實用面積471至598平方呎；三房戶佔77伙，實用面積691至1,059平方呎；四房佔44伙，實用面積1,258至1,474平方呎。

至於特色房方面則有51伙，實用面積291至1,472平方呎，而複式別墅及洋房分別有4伙及14幢，複式別墅實用面積1,540至1,577平方呎，洋房面積介乎2,031至3,419平方呎。