通過風暴、黑雨測試　區內客642萬購愉景新城蝕讓盤｜多圖

二手市場淡靜，荃灣區不少業主因應市況主動減價。荃灣大型屋苑愉景新城近日一伙兩房戶，以642.5萬元蝕讓價易手，呎價13,247元。單位在過去五年多，帳面貶值約9%。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，上述單位為愉景新城7座中層F室，實用面積485平方呎，屬於兩房間隔。原業主最初叫價680萬元，放售兩星期後再調整價格，最後以642.5萬元獲同區新買家承接，折合呎價約13,247元。

↓↓愉景新城7座中層F室 ↓↓

單位質素通過風暴測試

據了解，新買家為區內分支家庭客，在尋盤3星期内曾參觀單位兩次，有見單位經過十號風球吹襲以及百年一遇的暴雨後仍完好無缺，故即時議價購入。另外，新買家也鍾意屋苑基座為大型商場，步行數分鐘可到達港鐵站。

原業主於2018年5月以700萬元購入上述單位，持貨5年帳面虧損57.5萬元，單位期内貶值9%。若計及其他使費，預計原業主實蝕近百萬元。

代理：荃灣區有長線收租客出手「撈底」

鍾家豪又表示，荃灣區不少業主因應市況主動減價，過去周末區內睇樓量按周增加約30%、而周末全區錄約5宗買賣成交，部份為長線收租客出手「撈底」。