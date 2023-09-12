屯門凱和山樓書曝光涉693伙　最細開放式291呎、設逾3400呎洋房

由路勁（1098）發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目「凱和山」昨晚（12日）上載樓書，項目由4座高座以及16座洋房組成，全盤提供693伙。當中高座標準樓層每層提供5至13伙，各有兩至三部升降機。當中第2座以逾千呎單位為主，故一梯只有5伙。



該693伙單位，開放式戶佔30伙、一房戶佔174伙、兩房戶佔299伙、三房戶佔77伙、四房佔44伙。另外特色房方面則有51伙，以及4伙複式別墅及14幢洋房，預計關鍵日期2024年6月30日，樓花期長約10個月。

最細一伙開放式291呎

當中高座面積最細的一伙為項目5座J及K室，實用面積為291平方呎，屬開放式間隔，採開放式廚房設計，浴室返於大門旁邊，其中該座的J及K室連平台及天台特色單位實用面積亦相同，各連81至407平方呎平台或115至486平方呎天台。不過，除第2座的連天台戶有內置樓梯外，其他高座座數的天台特色戶需使用公共樓梯上落。

至於最大一伙為項目2座A室，實用面積為1,474平方呎，屬四房雙套間隔，採梗廚設計，其中兩間睡房及主人房與客飯廳望同一座向。

最大1號洋房面積3419平方呎

另外， 項目亦提供4伙複式別墅及14幢洋房，其中複式別墅實用面積1,540至1,577平方呎，洋房面積介乎2,031至3,419平方呎，全數採四房間隔。其中最大一伙洋房為1號洋房，實用面積3,419平方呎，設126平方呎平台、942平方呎花園及787平方呎花園。