屯門凱和山示範單位曝光　酒紅、香檳金色作主調、廚房設早餐區

由路勁（1098）發展、位於屯門管翠路的低密度住宅項目「凱和山」，今日（11日）首度開放四伙示範單位予傳媒參觀，當中涉及一至三房間隔。



其中，有裝修三房一套連工作間示範單位參照2座15樓E室搭建，實用面積1,023平方呎，客廳連接66平方呎的露台，單位以酒紅色及香檳金色為設計主調。客飯廳空間偌大，足以擺放大型沙發，飯廳中央特設訂製圓形雲石6人餐枱。

三房飯廳放置訂製圓形雲石6人餐枱

廚房連接16平方呎工作間，裝修特別設計了Breakfast Corner早餐專區，配備入牆櫃，為户主提供更多儲物空間。主人套房與其中一間睡房結合，房間中央擺放的加大雙人床、地毯及掛飾以酒紅色作主色。另上述單位另設無改動交樓標準示範單位。面積、間隔相同。

↓↓ 有裝修三房一套連工作間示範單位↓↓

兩房主人睡房設兩邊玻璃窗

至於，兩房無改動示範單位參照1座15樓F室搭建，實用面積586平方呎。樓高達3.15米，單位不設玄關位置，配合客飯廳，空間寬闊。兩間睡房與客廳景觀同樣面向內園及山景。

主人睡房設有兩邊玻璃窗，為室內空間引入光線，同時更預留約 1.5 米寬空間容納入牆衣櫃。廚房則採用梗廚設計。

↓↓兩房無改動示範單位↓↓

最後一房無改動示範單位按1座15樓K室搭建，實用面積約385平方呎。樓高同樣3.15 米。客飯廳為長型，加上連接露台。睡房空間方正實用。單位採用開放式廚房設計，L型工作枱面提供更多備餐空間。

一房採開放式廚房設計 L型工作枱面

凱和山共設4座大樓，提供693伙，標準戶型包括30伙開放式單位、174伙一房單位、299伙兩房單位及77伙三房單位，實用面積291至1023平方呎。

另設66伙特色戶包括48伙四房單位、4伙複式連天台或花園別墅及14座4房洋房，實用面積1540至3419平方呎。