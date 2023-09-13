銀行家利國偉家族3.7億買中環舖　翠華李遠康持貨23年勁賺3.1億

由翠華控股（1314）大股東兼主席李遠康持有的中環德輔道中約七千呎巨舖，落實以3.7億元易手，新買家為香港著名銀行家利國偉的妻子利易海倫或相關人士。



上述舖位為中環德輔道中84至86號章記大廈地下及地庫，地下面積約3,163平方呎，地庫面積約4,200平方呎，據悉數年前曾以6億元放售，直至兩年前降價至4億元。

資料顯示，該舖位在8月29日以約3.7億元沽出，新買家為保晟有限公司（POLYSANE LIMITED），董事包括利劍虹、利宛虹、利王星芬、利易海倫及梁祥彪，為利國偉家族後人，利國偉為恒生銀行前董事長。

三年前斥2.86億買中環永安全層

事實上，利國偉家族對中環相當看好，如在2020年4月份，該家族以2.86億元買入中環永安集團大廈全層單位，平均呎價2.58萬元。

翠華李遠康2000年買入價僅5780萬

該舖由翠華控股大股東兼主席李遠康持有多年，舖位由翠華自用多年，至2021年才交吉。資料顯示，翠華餐廳與與李遠康等簽訂協議，從2018年4月1至2021年3月31日止的三個財政年度，翠華每年以1,328.1萬元租用該舖位，即月租約110.7萬元。

據了解，李遠康早於2000年以約5,780萬元購入該舖位，以成交價約3.7億元計算，即持貨23年帳面勁膁3.1億元，升值約5.4倍。