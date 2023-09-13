拍賣場推36項銀主盤　僅沽2伙居屋　代理：銀主估價與買家有落差

整體樓市走勢下行，大量銀主盤透過拍賣會推出。忠誠拍賣行今日（13日）舉行拍賣會，提供40項物業，當中有36項屬銀主盤。拍賣會吸引約40位買家出席，不過最終只有2項銀主盤物業成功售出，涉及金額約823萬元，均為居屋物業。



成功沽出的2項物業均為銀主盤，包括何文田常樂街3號冠熹苑中低層12室，實用面積426平方呎，屬2房間隔。自由市場叫價480萬元，獲2組客競投，最終以520萬元成交，搶高8.3%，折合呎價12,206元。

至於另一項則為筲箕灣東盛苑中低層8室，實用面積407平方呎，2房單位。開拍價為白居二價268萬元，吸引3組買家競投，每口價由最初10萬元調低至5萬元，最終以303萬元成交，搶高35萬元約13%，呎價7,445元。

銀行估價滯後 未貼近買家心理價位

忠誠拍賣部總經理鄭世傑表示，今期拍賣成交反應冷淡，估計因為銀行意向價與買家有出入。是次拍賣銀主盤比例較高，銀行對物業的市場估價有滯後，相反買家的心理價則更貼近目前市價，從而造成價格落差。拍賣中亦見有不少物業獲買家出價，但因未到底價而流拍，可見買家仍然有需求及意向入市，只是定價需要再調整。

荃灣「密室」未獲競投

而早前報導過的荃灣海壩街榮發樓3樓1A室，雖然開拍前曾吸引多組客人查詢，但了解到單位的「密室」情況後亦紛紛打消念頭，單位最終未獲買家出價遭收回。不過鄭世傑指單位仍有價值，已經聯絡了鄰近單位的業主，價格上或會再調整。