西貢獨立屋淪「十按」銀主盤　3280萬開拍　曾單筆借2000萬｜多圖

西貢有豪宅獨立屋淪為銀主盤推出拍賣。西貢海天灣一幢洋房透過拍賣行推出，開價3,280萬元，據悉該洋房為「10按盤」，近年個別貸款曾高達2,000萬元。據放盤圖片所見，內櫳闊落，可望開揚海景及擁私人天台、花園。



據環亞物業拍賣顯示，上述推出的銀主盤為西貢海天灣單號屋，實用面積1,966平方呎，連1,907平方呎花園，望向東南海景，屬三房連儲物室及工人房間隔，開價3,280萬元，呎價約16,684元。

↓西貢海天灣單號屋↓

+ 2

22年先後將單位抵押10次

原業主於2000年以1,075萬元買入該洋房，及後先後多次把洋房抵押，向多家財務機構貸款。連同最初買入時上會的按揭計，過去22年多達10次按揭紀錄。

資料顯示，該洋房於2000年至2016年先後3次申請按揭貸款，及後於在2019年至2020年期間先後5次向四間財務機構申請按揭貸款，期間有兩次成功贖契。最後單位再於2022年向兩間財務機構申請2次按揭貸款，當中一筆涉資高達2,000萬元。

換言之，上述銀主盤於2000年至2022年的22年間，先後將單位抵押10次，最終於今年3月淪為銀主盤。