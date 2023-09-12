荃灣唐樓400呎無入口密室拍賣　開價118萬「劏場大王」尹柏權持有

香港地小樓細，各種三角形、電鑽形狀等「奇則」大家都屢見不鮮，但沒有入口的單位更實屬罕見。由「劏場大王」尹柏權持有的荃灣海壩街榮發樓一伙唐樓單位，實用面積400平方呎，將於本周三（13日）以極低價118萬元推出拍賣，呎價僅2,950元，僅為正常單位價值的四分之一，因此吸引多達40至50組買家查詢。值得留意，該單位原用劏場荃立方商場的𨋢槽，因為單位沒有入口，如密室一樣。



上述單位為荃灣海壩街榮發樓3樓1A室，將透過忠誠拍賣於本周三推出，實用面積400平方呎，屬分契單位，原則為560平方呎。事源單位早年由「劏場大王」尹柏權連同大廈地下1至6號舖、閣樓、1樓及2樓全層購入，後來尹柏權將基座巨舖改建為荃立方商場。

單位沒有入口尤如密室、呎價不足3000元

為了於商場增建升降機，業主將單位的門口位置改建做𨋢槽，然後重新分契。所以現時單位沒有入口，尤如密室一樣。單位開價118萬元，折合呎價2,950元。

荃灣海壩街榮發樓3樓1A室位於圖則左下角，據悉入口位置被用作𨋢槽部分位置，單位沒有入口。（拍賣行資料）

可打通隔離單位 或加建樓梯

不過代理表示，單位也不是毫無用處。他建議買家可以購入相鄰單位打通成一個大單位，或者購入樓上樓下的單位，並於天井位加建樓梯進入。

資料顯示，業主尹柏權於2012年3月，以4.85億元購入海壩街122至132A號地下1至6號舖、閣樓、1樓及2樓全層，及部分樓上住宅單位。同年把基座巨舖改為荃立方商場，並分拆成206個「蚊型」劏舖出售。