新地TOWNPLACE WEST KOWLOON加推180伙　首批105伙全數租罄

新地（0016）旗下住宅租賃項目TOWNPLACE WEST KOWLOON今日（14日）加推180伙，以供出租。項目早前推出首批早鳥優惠105伙，該批單位在一個月內全數租出。



發展商表示，隨着專才政策政策實施，以及開學季到來的留學生，市場租務成交活躍。項目首批105伙自7月份公布首張價單以來已錄得105宗租賃成交，一個月內全數租罄，首批住客將於10月份陸續入伙。項目將加推180伙，戶型主要涵蓋開放式及一房單位, 亦有部分兩房及三房單位。

項目共提供843個單位，涵蓋多種房型, 主打開放式及一房單位，亦提供部分兩房和三房選擇，實用面積243至860平方呎。項目將於2023年10月於西九龍落成。

發展商早前指出，TOWNPLACE WEST KOWLOON，月租由13,800元至52,800元。

↓↓TOWNPLACE WEST KOWLOON房型↓↓

「TOWNPLACE 本舍」為新地於2019年推出的全新靈活租住品牌，涵蓋TOWNPLACE SOHO及TOWNPLACE KENNEDY TOWN兩大生活空間，提供三種租賃方案 ——「服務式公寓」、「內置傢具公寓」及「自置傢具公寓」，彈性租期短至一個月起。

↓9樓929室開放式戶↓

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↓9樓921室三房套↓

+ 7