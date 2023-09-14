華懋薄扶林翻新項目VICTORIA COAST上樓書　戶戶逾千呎、擬招標推

華懋集團旗下、位於薄扶林域多利道全新翻新項目VICTORIA COAST今日（14日）上載樓書 ，提供118伙。項目由A、B兩座高座組成，設兩至三房間隔，實用面積為1,356至1,367平方呎，每層提供2伙，各有兩部升降機，另設服務電梯連接各單位工作間。發展商早前預告將以招標形式發售。



華懋集團銷售總監封海倫表示，項目戶型包括54伙兩房一套連工作間，以及64伙三房一套連工作間間隔，實用面積由1,356至1,367平方呎，項目銷售部署進入直路階段，將於短期內供預約參觀。

項目住宅單位戶型分布，其中兩房套連工作間涉及54伙或46%，實用面積1,356至1,367平方呎。三房套連工作間涉及64伙或54%，實用面積1,356至1,367平方呎。

戶戶逾千呎

當中高座面積最細的一伙為B座1至30樓的2號單位，實用面積為為1,356平方呎，至於最大一伙為A座2至30樓的2號單位，實用面積為為1,367平方呎。兩類單位同屬梗廚設計，客飯廳及兩間睡房皆望同一座向。值得留意的是，項目A、B兩座15樓以下的1及2號單位屬兩房間隔，而15樓以上單位則採三房間隔設計。

據資料顯示，項目位於薄扶林域多利道301號，原稱域多利花園並設兩座，入伙日期為1988年，項目至今樓齡約為35年。