轉攻加密貨幣、林作涉JPEX案被捕　母親身家豐厚、4伙住宅值過億

早前宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，今日（18日）被商業罪案調查科拘捕。林作近年言論出位，近月轉攻幣圈，更看好明年為加密貨幣的牛市，他早前更指有意賣樓套現增持加密貨幣。



綜合市場資訊，林作一家身家豐厚，除了在8月份高調放售的鑽石山星河明居、紅磡海逸豪園兩個單位，其母親王莉妮為白手興家的女強人，在中半山嘉年大廈也有兩個豪宅單位，一伙作自用，另一伙則讓林作居住，單單合計4個住宅物業，市值已高達約逾1.5億元。



林作近年從事保險業，直至上月轉投加密貨幣市場，並看好該類虛擬資產。其家族成員近年開始放售相關實體物業，如其母親王莉妮在2021年底開始放售自用的嘉年大廈複式豪宅，每層實用面積1,694平方呎，兩層合共3,394平方呎，叫價高達約9,500萬元。單位於2016年以6,338萬元買入，擁有靚裝修。

林作母親王莉妮9500萬放售中半山豪宅

而在2022年1月，市場曾傳該複式戶以9,180萬元沽出，不過林作當時指「個價唔錯但冇成交！」。

至於林作自用的嘉年大廈另一伙高層戶，現由林作居住，單位於2012年買入，當時買入價3,500萬元，由林作與母親聯名的公司持有。不過早前林作表示無意放售單位。

▼多圖．林作被警方押往中環娛樂行辦公室搜查▼

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星河明居、海逸豪園劈價百萬

上月底林作表示會賣出鑽石山星河明居、紅磡海逸豪園兩個單位，以套現資金買入加密貨幣，兩單位分別叫價1,000萬元。不過其中海逸豪園相隔不足一個月叫價降至868萬元，而星河明居單位也降價至900萬元。

林作周一被拘捕 料涉JPEX案

證監會於上周三（13日）發聲明指出虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。消息指在中環娛樂行開設場外加密貨幣找換店OTC，並曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作，今（18日）被商業罪案調查科拘捕。他較早前到警署提供資料釐清與JPEX關係。